قبل عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة لمسلسل أسود باهت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 05:52 مساءً - يُعد مسلسل "أسود باهت" أحدث الأعمال الدرامية التي جرى الإعلان عن مُشاركتها في موسم رمضان 2025، حيث حُسم موعد عرضه قبل أيامٍ قليلة، رغم أنه مؤجل منذ العام الماضي، لأسباب إنتاجية.

3 حكايات مختلفة

"دقيقة إلا ربع" لـ سوسن بدر

" مكوّن من 15 حلقة فقط، مُقسمة إلى 3 حكايات، كلّ منها عبارة عن 5 حلقات فقط، إذ أنّ كل حكاية بفريق عمل مختلف تمامًا عن الأخرى، فيما جرى الانتهاء من تصويرها كافة، قبل أسابيع قليلة، بينما لازال العمل في غرف المونتاج حاليًا، وهو تأليف أحمد صبحي، كريم سرور، إسلام شتا، وعلا الزرقاني، وإخراج ممدوح زكي، وإنتاج عمرو عبد الخالق.الحكاية الأولى بعنوان "دقيقة إلا ربع" بطولة الفنانة سوسن بدر، التي انتهت من تصويرها نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعد فترة توقف طويلة، ويُشاركها البطولة كلّ من: محمد علي رزق، محمد عز، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، زينب غريب، ريم أحمد، ريهام نبيل، مصطفى منصور، أشرف طلبة، عبير فاروق، وأحمد منير.

تظهر سوسن بدر خلال أحداث المسلسل في دَور سيدة خمسينية، تُدعى "كاملة عزالدين" من عائلة أرستقراطية تربّت وعاشت حياة مرفّهة، وفي الوقت نفسه هي سيدة عنيدة تتعامل دائماً بندّية مع مَن أمامها مهما كان مركزه، كما أنها تتمتع بهيبة ولديها ماضٍ غامض، تحب كلّ شيء حولها منضبطاً، يصل إلى حد الكمال؛ لذا من الصعب فهمها، إلى أن تتعرض لحادث مروّع، تخسر فيه ابنتها، كما أنها أصيبت بشلل؛ مما جعلها لا تفارق الكرسي المتحرك من وقتها؛ لتنقلب حياتها رأساً على عقب، وتصبح أکثر صلابة، وتقرر أن تعيش باقي سنوات حياتها مع أبناء أختها، ولكنها وجدت أنها أمام تحدٍّ كبير في تغيير شخصيتهم؛ فكلٌّ منهم لديه الكثير من المشاكل النفسية التي جعلتهم غيرَ أسوياء؛ حتى تكتشف في النهاية سراً خطيراً سيَزيد من إثارة الأحداث.

سهر الصايغ في "شغف"

"وصمة عار" لـ محمد لطفي

أما الحكاية الثانية تحمل اسم "شغف" بطولة الفنانة سهر الصايغ، محمد مهران، محمد عز، ضياء عبد الخالق، حسن عيد، إيمان سلامة، محمد غنيم، وعبير فاروق، وتدور الأحداث حولالتي تجد نفسها محاصرة بين الألغاز والاتهامات، وتقع في دوامة لا تنتهي، فهي متورطة في جريمة قتل شخص غريب عنها ليس لها أى علاقة به، لتندلع الصراعات الداخلية بين المحيطين بها، بين براءتها المزعومة فى إخفاء الأدلة والأحداث الغامضة التي تتكشف أمامها وتجد الكل يتخلى عنها، بل أن أقرب الناس لها قد يكون هو من دبر الجريمة ليحمي أشخاصاً آخرين وتتأكد أن الحب ما هو إلا ستار تختفي خلفه الوجوه، فهل تستطيع "شغف" التصدي والتحدي وفك اللغز الملتبس أم ستظل محاصرة في دوامة الاتهامات؟.أما الحكاية الثالثة والأخيرة، بعنوان "وصمة عار" بطولة كلّ من: محمد لطفي، نسرين طافش، مادلين طبر، حسني شتا، إبراهيم السمان، وصولا عمر، وبسنت حاتم، وتدور أحداثها في إطار من الإثارة والتشويق والغموض.

ويظهر محمد لطفي، بشكلٍ جديد تماماً، حيث سيطلق لحيته وشاربه، فضلاً عن ارتداء باروكة، في إطلالة غير مهندمة إطلاقاً؛ بسبب الضغوط والهموم اللتين سيتعرض لهما خلال الأحداث، وسط مواقف عدة.

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