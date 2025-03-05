أحمد العوضي يعلق نجاح مسلسله " فهد البطل "

ميرنا وليد - بيروت - تصدر مسلسل "فهد البطل" الترند على اليوتيوب في مصر، وهو بطولة الممثل المصري أحمد العوضي.

وعلق العوضي، بنشر عدد من لقطات المسلسل على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب:"احتلال تريند يا أبطال، ترند أول وتاني وخامس وتامن ع اليوتيوب ولسه الباقي الصور مكفش، هل من مزيد، بقى اسمه يوتيوب البطل بفضل ربنا وبدعم اخواتي".

يذكر أن العمل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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