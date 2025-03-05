"ستو أنا " لأكرم حسني تعود إلى الواجهة

ميرنا وليد - بيروت - لطالما حققت أغنية "ستو أنا" للفنان المصري أكرم حسني نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة ليس فقط في مصر بل في العالم العربي أجمع، وعادت هذه الأغنية من جديد إلى نجاحها حيث أداها أكرم حسني في أحد مشاهد الاحتفال ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسله "الكابتن".
العمل بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني.
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