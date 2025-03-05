كايلي جينر تستعرض رشاقتها بفستان شفاف كاشف من توقيع Ashi

ميرنا وليد - بيروت - خطفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صور ظهرت فيها بفستان من الشيفون الأسود الشفاف مكشوف الظهر من دون اكمام ذات تصميم خيالي من توقيع Ashi، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها ، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكانت رفضت كايلي جينر، إستعراض علاقتها الرومانسية مع الممثل الأميركي تيموثي شالاميت، على الهواء مباشرة، رغم المبلغ الخيالي الذي عرض عليها.

وكشف موقع "دايلي ميل" أن كايلي لا تخطط لاستعراض علاقتها عبر التلفزيون، رغم المبلغ الخيالي الذي دفعته لها إحدى المنصات، والذي يقدر بـ100 مليون دولار.

وكشف مصدر لمجلة "بيبول"، أن كايلي تحرص على حماية علاقتها بتيموثي، كما أنها تتجنب عمدًا ذكره أمام عدسات الكاميرا، رغم مرور عام تقريبًا على ارتباطهما.

وأضاف المصدر: "الأمور رائعة مع تيموثي.. كايلي سعيدة. وكلاهما مشغولان، لكنهما يخصصان وقتًا لرؤية بعضهما".

