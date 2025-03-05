شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب.. محمود ياسين ينهى علاقته مع بسنت أبو باشا بعد كشف خيانته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذي يتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it، إنهاء حازم (محمود ياسين جونيور) علاقته مع حبيبته إنجي (بسنت أبو باشا) بعدما اكتشفت الأخيرة خيانته لها، حيث شاهدته وهو يتحدث في شات الموبايل مع فتاة ويرسل لها أنه يحبها ولكن من مصلحتهما أن كل شخص يسلك طريقه بعيداً عن الآخر.

وحدثت مواجهة بين حازم وانجي بعدما استطاع الأول الوصول لها حيث كانت أغلقت تليفوناتها طوال الأيام الماضية، وعندما كشف انجى لحازم خيانته لها ليرد عليها بعجرفة وتكبر، قائلاً أنه خانها بالفعل وأن لها الشرف من الأساس أن تكون على علاقة بحازم أبو العزم وأنه لا يريد معرفتها مرة أخرى لتنتهى علاقتهما رغم معرفة فارس (كريم فهمي) شقيق حازم بالأمر ورفض طريقته وأخبره بأن فعله خطاً.



محمود ياسين فى مسلسل وتقابل حبيب

انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز على تعرض فارس (كريم فهمى) وزوجته (ندا موسى) لحادث مروع أثناء عودتهما من الجونة، وكان في طريق العودة معهما ليل (ياسمين عبد العزيز) وزوجها يوسف (خالد سليم)، ويترقب الجمهور الحلقة الخامسة التي تعرض مساء اليوم الأربعاء لمعرفة ما سينتج عنه هذا الحادث.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5 تعرض اليوم وتكشف ما سينتج عليه الحادث الذى تعرض له فارس ونهى، فهل تتوفى نهى اجراء هذا الحادث وينجو فارس؟ ويكون هذا الحادث نقطة تحول في حياته خلال الحلقات المقبلة المتوقع ان تشهد العديد من التطورات والأحداث المثيرة والمشوقة.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.