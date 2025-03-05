شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة الخامسة.. خطة فهد للانتقام من توفيق وغلاب معاً والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث مسلسل فهد البطل بعد خروج فهد (أحمد العوضى) من السجن وبدء عمله صنايعى رخام في منطقة شق التعبان، وعثوره على توفيق التمساح (محمود البزاوى) وهو الذى حرّض على قتل والده حماد، حيث قرر فهد سماع رأى من حوله بعدم التهور الدخول في معركة مع توفيق التمساح في الوقت الحالي وأن عليه الانتظار حتى يستطيع أن يقف على رجله أولاً قبل الدخول في حرب معه.

مسلسل فهد البطل الحلقة الخامسة التي تعرض مساء اليوم الأربعاء تشهد بدء فهد خطة الانتقام من توفيق التمساح وعمه غلاب معاً خاصة وأن الثنائي بينهما شراكة فى العمل، حيث طلب فهد من صديقه ريكو (عصام السقا) التوسط له للعمل في ورش ومحلات التمساح، وبالفعل وافق نادر (حمزة العيلى) ابن توفيق على تشغيل فهد في ورشهم، اذ يخطط فقط للدخول وسطهم حتى يكبر معهم والانتقام منهم بعد ذلك.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل نجاح فهد فى التصدي لرجال شامل (محسن منصور) حيث دخل فى معركة كبيرة معهم فى شق التعيان برفقة صديقه ريكو واستطاع الهرب بعدما لقنهم درساَ كبيراً، وساعدته كناريا (ميرنا نور الدين) بانتظاره وأخذه بالتروسيكل قبل حاق رجال شامل به، ويتم أخذ فهد بعد ذلك على القسم هو وشامل وتم توقيع شامل على عدم تعرض لفهد.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكرى صادق.

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