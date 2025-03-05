شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا.. كيف استقبلت زوجات مصطفى شعبان خبر زواجه من الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حلقات مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداث مثيرة وشيقة، حيث ظهر حكيم "مصطفى شعبان" منذ بداية الحلقات وهو متزوج من امرأتان واحدة تدعى صفا والأخرى لومة، كما ظهر الحب الكبير له، ورغبتهم في الإنجاب منه حتى يسعدا قلبه، حتى أن الأولى طلبت منه الزواج مرة أخرى لعل العيب فيهما وليس فيه، لكن رفض وبشدة.

حتى ظهرت المفاجأة، وهي غزل" دينا فؤاد" تلك الفتاة القاهرية، التي أتت إلى بلدهم وهي تحمل طفل صغير تدعي أنه ابن حكيم، هنا دبت الغيرة في قلب زوجات حكيم، خاصة صفا والتي كانت قد اقترحت عليه ذلك من قبل، لكنها لم تتحمل وقع الحدث، وقررت ترك القصر والذهاب لمنزل أبوها، ولكن قامت برنسة " سهر الصايغ " بمنعها، وهنا قررت أن تذهب لمنزل والد حكيم فهي لم تطق العيش في القصر بعدما علمت بزواجه للمرة الثانية.



مصطفى شعبان فى مسلسل حكيم باشا



سهر الصايغ

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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