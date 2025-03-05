شكرا لقرائتكم خبر عن خروج حماقى من المستشفى وروجينا تطمئن الجمهور على أشرف زكى وصورة لملك قورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أخبار بعض النجوم مواقع البحث وكانت مثيرة للقلق بعد إصابتهم بوعكات صحية أدت إلى نقلهم إلى المستشفى وتلقى العلاج واليوم السابع ترصد تلك الحالات المرضية للنجوم:

محمد حماقى

تعرض النجم محمد حماقي منذ عدة أيام لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات، وأجرى عملية جراحية "فتاق"، وحاليًا بدأت حالته الصحية تتحسن، ويتلقى العلاج.

وحرص المطرب محمد حماقى على طمأنة جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه على موقع إنستجرام بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، مؤكدًا أنه صار أفضل حاليًا وأوضح أن هناك أخبار مغلوطة تنطوي على مبالغات انتشرت بشأن حالته الصحية مؤخرًا، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية بسيطة وتوقيتها كان محدد من فترة.وأضاف محمد حماقي أنه حاليًا في البيت وشكر كل من حرص على الاطمئنان عليه.

ملك قورة

ونشرت الفنانة ملك قورة، صورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، من داخل المستشفى دون ان تكشف ما أصابها أوتكشف حالتها الآن وحاول متابعينها الاستفسار لكن دون رد

أشرف زكى

تعرض الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وطمأنت زوجته النجمة روجينا الجمهور والأصدقاء على صحته بنشر صورة له من داخل المستشفى على استورى حسابها بموقع إنستجرام وكتبت: "الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف.