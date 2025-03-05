شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت يكتب: دياب موهبة فذة وقدرات فنية عالية فى قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دياب.. نجم استثنائى فى تاريخ الدراما المصرية، منح حياته الفنية قدرا كبيرا من الالتزام والمثابرة والتطور جعلوا موهبته تتضخم وأصبح من النجوم ذى الوزن الثقيل مثل لاعبوا الملاكمة العالميين، فكل شخصية يقدمها يعلم أنها ستغير من واقع ومنظور زملائه والجمهور فيه، ليثبت بجدارة إنه يستحق لقب نجم، خاصة أن هناك فرق بين النجم والموهبة، فـ دياب هو أحد الموهوبين القلائل في عهدنا الذى نعانى فيه من ندرة الموهبة وتحديدا في الدراما التي تصل لكل بيت في مجتمعنا، والحقيقة الاوقع في دياب، إنه لم يكتفى بالموهبة، بل جمع بين الموهبة وحب الجمهور معاً وهو أمراً صعب تحقيقه في الـ 10 سنوات الأخيرة.



دياب

تلك المقدمة هي مفتاح لما بداخلى من إعجاب وحب وتقدير لموهبة النجم دياب، وتحديداً إتقانه وضميره واجتهاده الشديد الذى بذله في شخصية أسعد في مسلسل قلبي ومفتاحه الذى يعرض في الموسم الرمضانى، ويلعب بطولته النجوم آسر ياسين ومى عز الدين ودياب، من إخراج المخرج الكبير تامر محسن، والحقيقة أن ردود الفعل عن المسلسل كانت متوقعه بعد توليفة هؤلاء النجوم مع المخرج الفذ، فدياب كسر كل القواعد والشكل النمطى للأدوار المركبة في شخصية اسعد التي أصبحت حديث السوشيال ميديا والنقاد الفنيين والجمهور في آن واحد، الكل أجمع على براعة دياب في الأداء التمثيلى والملابس وتعبيرات الوجه كانت في مكانها الصحيح، لا أستطيع غير رفع القبعة لهذا الرجل والفنان الذى يعمل بكل كد وجهد وضمير حتى يصل إلى مكانة كبيرة في قلب الجمهور وصناع الدراما، إذ يجعل صناع مهنة التمثيل يدرسون إسناد الأدوار الصعبة إلى هذا الفنان القدير دياب.

دياب ظل يناضل بأدواره وموهبته التى رسمت مشاهد حية عكست واقع المجتمع في حقبته الزمنية التي ستستمر لسنوات عديدة، فنبتته الفنية جاءت من ساحرة الجنوب مع حورية فرغلى، لينتقل بعضها إلى الشخصية الأكثر ثباتاً لقدمه شخصية أمين الشرطة في مسلسل كلبش وجعل من الشخصية ثقلا فنيا من حيث الأداء والمشاعر والإيماءات الفنية، مما جعل أعين المنتجين تتجه نحو موهبته الفذة، ليأتى منصور المحامى في مسلسل أيوب مع النجم مصطفى شعبان لتتضخم موهبته الفنية ويرحب به الجمهور اكثر واكثر وينتظرونه في كل مشهد حتى يطل عليهم بموهبته التي وهبها الله الله له ، ثم بعد ذلك نذهب لشخصية سعد في مسلسل أبو جبل، ومن ثم شخصية مدحت في مسلسل فرصة ثانية التي احييت ناجح المسلسل وقت عرضه، ثم شخصية كتكت في مسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان، وشخصية الشيخ سالم السبع في مسلسل الاختيار، لنذهب إلى على الغريب في نسل الاغراب، ثم إبراهيم في مسلسل توبة والذى كان وقتها حديث السوشيال ميديا، ثم شخصية صالح عطية في مسلسل تحت الوصاية مع النجمة منى زكى، وبنقف عند شخصية اسعد التي اجبر الجمهور على متابعته بكل احترام وتقدير لتلك الموهبة .