شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل قهوة المحطة يستأنفون تصوير مشاهده على قدم وساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إجازة قصيرة قضاها فريق العمل برفقة أسرهم احتفالا بالشهر الفضيل، يواصل المخرج إسلام خيرى على قدم وساق تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل قهوة المحطة للكاتب عبد الرحيم كمال، والذى يقوم ببطولته نخبة من النجوم فى بطولة جماعية من إنتاج شركة سينرجى ويقوم ببطولتها أحمد غزى وأحمد خالد صالح وبيومى فؤاد وهالة صدقى ورياض الخولى وانتصار وحسن أبو الروس وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعلاء مرسى وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان.

مسلسل قهوة المحطة يعرض على قناة CBC و ON، ويعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

الكاتب عبد الرحيم كمال قدم فى رمضان الماضى، مسلسل "الحشاشين"، من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين. وإخراج بيتر ميمي.

أما المخرج إسلام خيرى فيتواجد فى رمضان بمسلسل ثان وهو "جودر 2" المكون من 15حلقة، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وتأليف أنور عبد المغيث.

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