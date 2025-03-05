شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل يتصدر محركات البحث وينافس على الأكثر بحثا فى دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي، والذى ينافس ضمن سباق دراما رمضان 2025 محركات البحث على مدار الـ7 أيام الماضية، منذ طرح البرومو التشويقى للعمل، مرورا بالأحداث التشويقية التى شهدها العمل منذ انطلاق عرضه السبت الماضى، كما احتل المرتبة الرابعة فى الأكثر بحثا على جوجل فى المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع تواجده أيضا فى الأكثر بحثا فى الإمارات والكويت والأردن.

شهدت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل حول فهد (أحمد العوضي)، الذي يهرب هو وشقيقته راوية (كارولين عزمي)، من الصعيد بعد مقتل والدهما على يد عمهما بمساعدة توفيق التمساح (محمود البزاوي)، ثم يدخلان دار أيتام، حتى تقوم أسرة بتبنيهما، وبعد تعرض شقيقته لحادث تعدي من قبل مديرها في العمل، يقوم فهد بضربه والانتقام منه، حتى وفاته، وبعد خروجه من السجن يبدأ فهد رحلة انتقامه من قتلة والده.



مؤشرات مسلسل فهد البطل فى المملكة العربية السعودية



مؤشرات مسلسل فهد البطل فى الكويت

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، وويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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