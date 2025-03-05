شكرا لقرائتكم خبر عن شادي ألفونس يشارك في مسلسل Happy Family USA مع رامي يوسف والان مع تفاصيل الخبر

‎يشارك الفنان الكوميدي شادى ألفونس في بطولة مسلسل الأنيميشن الأمريكي الشهير "Happy Family USA" مع الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، من المنتظر انطلاق عرضه على منصة أمازون برايم يوم 17 أبريل المقبل 2025، حيث يقوم شادي بالأداء الصوتي لعدد من الشخصيات في العمل.

‎مسلسل "Happy Family USA" من تأليف رامي يوسف وبام برادي، الذي شارك في كتابة العديد من البرامج، أبرزها South Park. يتناول العمل قصة "عائلة حسين المبتهجة دائماً" - العائلة المسلمة الأكثر وطنية وسلاماً والأقل إثارة للشك في أمريكا ما بعد 11 سبتمبر. ينضم شادي ألفونس إلى أسرة المسلسل التي تضم نخبة من النجوم، منهم: عليا شوكت، وماندي مور، وكريس ريد، وسلمى هندي، ورندا جرار.

‎المسلسل من إنتاج شركة Cairo Cowboy التابعة لرامي يوسف بالتعاون مع Amazon Prime Studios، MGM وشركة A24. وتشارك الصحفية العراقية-البريطانية منى چلبي، المرشحة للإيمي والحائزة على جائزة بوليتزر، كمنتج تنفيذي للعمل. ومن المقرر عرض أول 8 حلقات من المسلسل على منصة أمازون برايم ابتداءً من 17 أبريل 2025.

‎شادي ألفونس قدم بطولة الفيلم الكوميدي الفانتازي "دراكو رع"، والذي يعرض على منصة Yango paly، ودارت أحداثه في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

‎ألفونس، الذي اشتهر كعضو رئيسي وكاتب في "البرنامج" - النسخة المصرية من The Daily Show التي قدمها الإعلامي الساخر باسم يوسف، كان له دور محوري في تحويل العمل من إنتاج على الإنترنت إلى أنجح برنامج تلفزيوني في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. برع في كتابة وتقديم الاسكتشات الساخرة والأغاني الكوميدية التي حققت انتشاراً واسعاً، كما يعد شادي أحد أبرز نجوم برنامج و SNL بالعربي الذي حقق نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط.



شادي الفونس ورامى يوسف