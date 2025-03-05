علي كاكولي يعلن عودة مسرحية صنع في الكويت من جديد في عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - أعلن الفنان على كاكولي عن عودة مسرحية "صنع في الكويت" من جديد في أول أيام عيد الفطر، وشارك متابعيه بوستر العمل وعلق وكتب: "اعتباراً من أول أيام عيد الفطر السعيد، مسرحية صنع في الكويت، كل شي بالبرد، على مسرح المنصورية، للمخـرج: شملان النصار، للكاتب: جاسم الجلاهمة، اشراف عام: حسن السلمان، عبدالله عبدالرضا، كل ماهو جميل صنع في الكويت، أكبر تجمع فني في عيد الفطر 2025".

مسرحية "صنع في الكويت"

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عُرضت مسرحية "صنع في الكويت" العام الماضي بالكويت ودول الخليج ولاقت استحسانًا كبيرًا ومتابعة، وتصدرت الترند في مواضع التواصل الاجتماعي وكانت المسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، على المهيني محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، ليلى الرندي.

عمل يعرض لعلى كاكولي

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ويعرض حاليًا للفنان على كاكولي مسلسل "وحوش" من إﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، محمد الحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، مصطفى محمود، أحمد مساعد، عبدالعزيز السعدون، جاسم البلوشي، مبارك سلطان، بالإضافة إلى آخرين.

والمسلسل يتحدث عن جرائم حدثت بالواقع بالمجتمع الكويتي، ويغلب على العمل الغموض والتشويق، وحلقاته منفصلة، في كل حلقة حكاية، حيث تتناول كل حلقة أشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة، ويقدم على تطبيق "شاشا".

مسلسل "النصاب"

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وكان الفنانقد أعلن مؤخرًا عن انتهائه من تصوير مشاهده من مسلسل "النصاب"، والعمل سيعرض على منصة نتفليكس، ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل "السجين النصاب" الذي عُرض في عام 2023، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد دحام الشمري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنان عبدالله السيف، شهاب جوهر، شوق الهادي، أحمد النجار، شيماء سليمان، وريم النجم.

والنصاب مسلسل من بطولة الفنانة شيرين رضا، علي كاكولي، عبدالله السيف، في فؤاد، ومن إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف فيصل البلوشي، العمل أحداثه تدور في إطار الإثارة والتشويق.

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