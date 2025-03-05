طارق لطفي يدافع عن أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب العتاولة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - علق الفنان طارق لطفي على الهجوم الكبير الذي تعرض له الفنان أحمد السقا خلال العام الماضي بعد عرض الموسم الأول من مسلسل العتاولة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري.

طارق لطفي يدافع عن السقا

أكدأنه شعر بالغضب من هذا الوضع وقال أن نقد العام الماضي لم يكن في مكانه وكان قاسي جداً، وأكمل: "أقدر أصدق إن كان في حملات موجهة ومدفوعة علىمن الناس المجتهدة والملتزمة جداً، وأول واحد فينا يتواجد في لوكيشن التصوير".

وتابع حديثه مشيراً إلى أن هذا النقد أثَّر عليه أيضاً قائلاً: "الهجوم السنة اللي فاتت كان غير مبرر على الإطلاق، وأنا زعلت لدرجة إن في حاجات ماكنتش أشيرها فيها مدح لي، لأن في حاجات زيادة على أحمد".

مسلسل "العتاولة 2"

وتدور أحداث الموسم الثاني من "" في إطار من التشويق والإثارة، فبعد أن غسل يديه من الماضي، يجد نصار () نفسه بين المطرقة والسندان، عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلّف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر ()، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان عيسى الوزان (باسم سمرة)، الذي نكتشف أنه لم يمُت في الجزء الأول، ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورّطهما في مزيد من الجرائم.

مسلسل "العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.

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يمكنك متابعة عودة عيسى الوزان وظهور فيفي عبده.. أحداث الحلقة الأولى من العتاولة 2

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