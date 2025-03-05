بصورة من المستشفى ملك قورة تثير الجدل حول حالتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - أثارت الفنانة ملك قورة حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قامت بنشر صورة لها من داخل المستشفى عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حالة ملك قورة الصحية

ملك قورة الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

ملك قورة الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

جوازة توكسيك أحدث أعمالها

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وتساءل الكثير منهم عن طبيعة مرضها وتطورات حالتها الصحية، خاصةً وأنها اكتفت بصورة ليدها وهي تعلق المحاليل الطبية. وبعد ساعات من نشر الصورة الأولى، أعادت ملك قورة نشر صورة جمعتها بصديقتها خلال زيارتها لها في المستشفى.يُذكر أنعُرض لها مؤخراً فيلم "جوازة توكسيك"، الذي انطلق في دور العرض المصرية يوم 3 يوليو الماضي، وشاركت في بطولة الفيلم إلى جانب: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، هيدي كرم، تامر هجرس، الفنانة الاستعراضية جوهرة، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم "جوازة توكسيك" في إطار كوميدي، وقصة حب فريدة (ملك قورة) وكريم (محمد أنور)، والتي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخُّل الأهل في مصيرهما؛ بسبب انتماء كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية بين العائلتين.

يمكنك متابعة فنانات خضن تجربة عروض الأزياء.. آخرهن نيللي كريم في أسبوع الرياض للأزياء

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».