في يوم المرأة العالمي: نماذج لنساء ناجحات في السينما والدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - قدمت السينما والدراما نماذج مميزة للنساء الناجحات في العديد من المجالات، واستطعن أن يكنَّ مثالاً ملهماً يُحتذى به لغيرهن من النساء، وبالتزامن مع احتفالات يوم المرأة العالمي سنسلط معاً الضوء على أبرز النجمات اللاتي تألقن في أدوار ناجحة في السنوات الأخيرة.

ريهام حجاج مراسلة حربية في أثينا

تقدم ريهام حجاج في رمضان 2025 شخصية نادين، التي تعمل كمراسلة حربية وتقوم بنقل الحقيقة بكل أمانة من مناطق النزاع حتى أصيبت، ما دفعها للانتقال إلى القاهرة. وبعد وصولها القاهرة تجد نادين نفسها في مواجهة قضية غامضة، وتحاول بكل جهدها كشف السبب وراء هذا الحدث المأساوي.

دينا الشربيني تتجاوز أخطاءها السابقة

على مدار السنوات الماضية قدمت دينا الشربيني دور الأم في كامل العدد، لكن هذا العام في الموسم الثالث من العمل ظهرت بشكلٍ مختلف تماماً، فعلى ما يبدو أنها تعلمت من أخطائها السابقة، وأصبحت أكثر حكمة واتزاناً مع أبنائها، فبدأ التوأم حسن وحسين في ممارسة السباحة، ونجح ابنها الأكبر شريف في أن يكون واحداً من أشهر لاعبي كرة القدم وسافر للاحتراف في أحد النوادي التركية. بجانب ذلك قامت بالتركيز في مشروع المنتجع الصحي الذي أسسته مع والدها في وقتٍ سابق، وتحاول تعويض الخسائر السابقة.

أمينة خليل تناقش قضايا اجتماعية

مناقشة القضايا الاجتماعية الشائكة أصبحت تستهوي أمينة خليل خلال السنوات الماضية، فنراها في هذا الموسم الرمضاني تقدم دور معلمة ناجحة تحاول أن تواجه الاعتداءات والتنمر الذي يتعرض له الأطفال في المدرسة، وكان لافتاً للانتباه في البرومو الخاص بالعمل أنها أم أيضاً وتتحدث مع ابنها عن التنمر في محاولة لتحسين حالته النفسية.

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صابرين في مسار إجباري

قدمت صابرين في مسلسل مسار إجباري دور مميز للأم والمعلمة التي نجحت في حياتها الشخصية والعملية، وظهرت قوة الشخصية عندما رحل زوجها بشكلٍ مفاجىء واكتشفت أنه كان متزوجًا قبلها ومتورطًا في قضية فساد كبيرة، لكنها استطاعت حماية عائلتها والعبور بهم لبر الأمان بعدما تعرضوا لتهديدات كبيرة.

غادة عبد الرازق نموذج للمرأة القوية

غادة عبد الرازق النموذج الأبرز للمرأة القوية الناجحة في الفن المصري، ولعل أبرز أدوارها خلال السنوات الأخيرة كانت مشاركتها في مسلسل "صيد العقارب" حيث تألقت في دور سيدة الأعمال التي تدير مشاريع تجارية كبيرة متعلقة بعائلتها.

نجاح لافت لعلا عبد الصبور

ارتبط الجمهور بشخصية علا عبد الصبور منذ سنوات، لكن في الموسم الأخير من العمل قدمت هند صبري في البحث عن علا شخصية الصيدلانية الناجحة التي استطاعت أن تنتبه لطموحها وحياتها المهنية وحققت نجاحًا كبيرًا في مشروع المستحضرات التجميلية الذي بدأته منذ سنوات، وفي نفس الوقت تمكنت من إصلاح علاقتها بأبنائها ووالدتها وشقيقها.

صبا مبارك على كرسي المذيعة

شهد عام 2024 مجموعة أعمال مميزة قدمتها الفنانة صبا مبارك، وكان أبرزها دورها في مسلسل بين السطور، حيث قدمت دور المذيعة التي تحقق انفرادات مميزة، ولا تخشى مواجهه الفاسدين، وخلال فترة قصيرة كان برنامجها هو الأعلى مشاهد في القناة التي تعمل فيها.

خطة إسعاد يونس في عصابه عظيمة

عصابة عظيمة كان من أشهر الأفلام في 2024، خاصةً وأنه أعاد إسعاد يونس للسينما بعد غياب طويل، وعلى الرغم من ظهورها بدور الجدة الكفيفة، لكنها كانت صاحبة شخصية قوية وبصيرة عالية وتمكنت من وضع خطه لاسترداد حق ابنها الوحيد من عمه الذي قام بالنصب عليه.

نيللي كريم طبيبة

شاركت نيللي كريم مع الفنان محمد رمضان في فيلم "ع الزيرو"، وقدمت خلاله دور طبيبة بشرية تساعده في رحلة علاج ابنه الصغير من السرطان، وتستغل خبراتها الطبية في توفير أفضل طرق للعلاج.

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