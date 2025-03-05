داود حسين يوضح حقيقة إصابته بالجلطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - بعد تداول خبر إصابة الفنان داود حسين بجلطة قلبية، ووجوده بالعناية المركزة، خرج الفنان إلى جمهوره عبر فيديو نشره عبر "ستوري إنستغرام"، مطمئناً الجميع على صحته، وموضحاً ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

داود حسين يطمئن الجميع على صحته

ظهر داود حسين بالفيديو قائلاً: "مساكم الله بالخير، مبارك عليكم الشهر، وتقبل الله طاعتكم جميعاً بمناسبة الشهر الفضيل، وايد قاعد تجيني اتصالات من خلال الخبر اللي نزل في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو إصابتي بجلطة، ووجودي بالعناية المركزة، وهذا خبر عارٍ من الصحة، الموضوع قديم، وفعلاً أصبت بجلطة قبل عشرة أيام، ولكن الحمد لله خرجت من المستشفى وكانت خفيفة، والآن الحمد لله أموري طيبة، وأنا موجود بين أسرتي وبين ربعي والإخوان والشباب، فالأمور طيبة، وما يتم تداوله بأنني بالعناية المركزة غير صحيح، وخرجت بهذا الفيديو لأطمئن الجميع من ربعي وأصدقائي بأنني بخير".

وحذر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أخبار غير صحيحة، قائلاً: "أتمنى من بعض المواقع اللي موجودة في السوشيال ميديا إن مسؤوليها يعني يتقوا رب العالمين ويبعدوا عن التهويل؛ لأن هذا يزعج أسرتي ويزعج أيضاً أصدقائي وأحبائي". واختتم قائلاً: "شكراً لكم، ومرة ثانية مبارك عليكم الشهر. أخوكم داود حسين".

كما نشر الفنان حسين المهدي هذا الفيديو عبر حسابه في السناب شات.

داود حسين أثناء نشر فيديو توضيحي لحالته الصحية -الصورة من سناب شات الفنان حسين المهدي

إصابة داود حسين بالجلطة

آخر أعمال داود حسين

داود حسين أثناء نشر فيديو توضيحي لحالته الصحية -الصورة من سناب شات الفنان حسين المهدي

كان الفنانقد ظهر مؤخراً في برنامج الإعلامية غادة الرزوقي "سراي"، وتحدث عن إصابته بجلطة مؤخراً؛ لأنه تعرض لضغوطات، منها التصوير، وكذلك وفاة شقيقه، وأنه لم يخبر أحداً من أسرته وقت تعبه، إلا أنه اضطر للذهاب إلى المستشفى، وأجرى عملية جراحية، وتحسنت حالته وقتها، وخرج من المستشفى واستكمل عمله.يُعرض حالياً للفنانمسلسل "السيرك"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الرباح، ومن بطولة الفنان داود حسين، حسن البلام، سعاد علي، خالد الفراج، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، نوف السلطان، خالد السجاري، موسى كاظم، ومحمد فايق.

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