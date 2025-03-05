للمرة الثالثة: محمد ثروت يبتعد عن الكوميديا في رمضان 2025.. ما علاقة رؤوف عبد العزيز؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - يخوض الفنان محمد ثروت تجربة فنية جديدة في موسم دراما رمضان 2025، في ظل مُشاركته بأكثر من عمل تلفزيوني هذا العام، حيث يطل على جمهوره بشخصية مُغايرة تمامًا، يبتعد فيها عن منطقة الكوميديا.

التعاون مع رؤوف عبد العزيز للمرة الثانية

البخل والشر سمات الشخصية في "أهل الخطايا"

يُجدد محمد ثروت تعاونه مع المخرج رؤوف عبد العزيز، للمرة الثانية، وللعام الثاني على التوالي، من خلال مسلسل "أهل الخطايا"، الذي يُعرض حاليًا عبر شبكة تلفزيون النهار، ضمن خريطة المسلسلات المصرية في رمضان 2025، حيث يغوص في أعماق منطقة درامية جديدة، بعيدًا عن عالم الكوميديا، التي طالما اشتهر بها منذ بداية مشواره الفني.يظهر خلال أحداث "أهل الخطايا"، في دور "إلهامي"، وهو شخص معروف عنه البخل الشديد بين أشقاءه، ويمتلك بعض من سمات الشر، وتجمعه صلة قرابة بالفنان جمال سليمان "نوح – كبير العائلة"، الذي تعاون معه في إشعال النيران بمنزل "ضرغام" الذي يُجسد شخصيته الفنان السوداني محمود ضرغام، لاتهامه في قتل أحد أطفال العائلة، مستعينًا بالجن والعفاريت.

مسلسل "أهل الخطايا" بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، ومحمود السراج، من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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ردود فعل بعد ظهوره في "سر إلهي"

ظهور مختلف في "بين السما والأرض"

تجربةهذا العام ليست الأولى له خارج منطقة الكوميديا، فقد سبق وقدم تجربيتن خلال الأعوام القليلة الماضية، منهما تجربة مع المخرج رؤوف عبد العزيز، في مسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، حيث جسد شخصية "سعد" المدمن، الذي يعمل سائق ميكروباص، إذ كان ذلك المشروع تحديًا كبيرًا بالنسبة له، كونه حمل صراعات نفسية داخلية ممزوجة بالشر، كما أن الشكل الخارجي لها بعيدًا تمامًا عن أعماله السابقة، لذا حظى بردود فعل واسعة، وقت عرض المسلسل في رمضان 2024.أما التجربة الأولى التي شكّلت مفاجأة كبيرة لجمهوره، كانت من خلال مسلسل "بين السما والأرض" للمخرج ماندو العدل، الذي عُرض في موسم رمضان لعام 2021، حيث جسد شخصية "المهندس جلال أبو الوفا" الذي كان يعمل مهندسًا في إحدى الشركات، وبعد سرقة مشروعه وحلمه الكبير، أصيب بصدمة نفسية شديدة، أثرت سلبًا على قواه العقلية.

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