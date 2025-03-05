عهود السامر تشارك جمهورها بشخصية أم كلثوم.. فما السر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - شاركت الفنانة عهود السامر متابعيها عدداً من الصور لها وهي تجسد شخصية الفنانة الراحلة أم كلثوم، في أحد المشاهد التمثيلية لها، وذلك من خلال مسلسل "واي فاي 5"، الذي يُعرض على mbc وشاهد خلال الموسم الرمضاني الحالي 2025.

وعلّقت على هذه الصور وكتبت: "عهود السامر، واي فاي كوميديا، رمضان يجمعنا mbc شاهد، أم كلثوم". وتفاعل معها متابعوها، وكتب أحدهم: "الحين عرفت مين"، فيما علّق آخر وكتب: "شكلك يجنن".

كما شاركت الفنانة عهود السامر متابعيها بوستر عملها الرمضاني "شارع الأعشى"، والتي تجسد فيه شخصية "أم جدعان"، حيث تتواجد بالموسم الرمضاني بعملين؛ وهما "واي فاي 5"، ومسلسل "شارع الأعشى".

واي فاي 5

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شارع الأعشى

يقدم "واي فاي 5" مجموعة متنوعة من الإسكتشات والفقرات الكوميدية التي تجمع بين السخرية من الواقع، وتقليد المشاهير والشخصيات العامة، وتناول العديد من المواضيع الاجتماعية بشكلٍ ساخر وكوميدي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ نواف سالم الشمري، ومن بطولة الفنان حبيب الحبيب، أحمد العونان، وأسعد الزهراني، وقد قُدم منه عدد من المواسم، وهي: "واي فاي 1"، "واي فاي 2"،"واي فاي 3"، "واي فاي 4"."شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، بالإضافة إلى آخرين.للمزيد من الأخبار: عهود السامر لـ الخليج 365: خريف القلب عمل قوي وجميل وانتظروني برمضان بعمل كوميدي

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