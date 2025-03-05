القاهرة السينمائي يعبر عن سعادته بفوز أنا ما زلت هنا بالأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - عبرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن سعادتها بفوز الفيلم البرازيلي "أنا ما زلت هنا" بجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصورة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

تألق في "أنا ما زلت هنا"

https://www.instagram.com/p/DGz2dArtBlK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGz2dArtBlK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGz2dArtBlK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الفيلم الذي أخرجه المخرج البرازيلي والتر ساليس، عُرض في الدورة السابقةضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابق، حيث لاقى استحسانًا كبيرًا من النقاد والجمهور.

يروى فيلم "أنا ما زلت هنا" قصة عن أم تُجبر على إعادة اكتشاف نفسها عندما تتعرض حياة عائلتها للانهيار بسبب أعمال عنف خلال القبضة المتزايدة للديكتاتورية في البرازيل عام 1971. حاز الفيلم على إعجاب النقاد خلال عرضه في مهرجان القاهرة، حيث تم تقدير الأداء القوي والإخراج المتميز.

استعدادت الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة

https://www.instagram.com/p/DGFuMpJgGae/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGFuMpJgGae/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGFuMpJgGae/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُشار إلى أن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي أعلن مؤخراً تولي الناقد والمبرمج السينمائي محمد طارق الإدارة الفنية للدورة الـ 46 للمهرجان، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي. وأكد "فهمي" أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة للدورة الجديدة، حيث تُعد هذه أول مهمة رسمية لطارق بعد تعيينه مديرًا فنيًا، وذلك في إطار خطة تطوير تهدف لتقديم نسخة متميزة من المهرجان تواكب تطورات السينما العالمية وتعزز مكانته بين الفعاليات السينمائية الكبرى.

إقرأي أيضاً.. إطلالات النجمات الجمالية في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».