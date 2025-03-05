ريتال جاسم تشارك جمهورها فيديو لباب السين وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - شاركت الطفلة ريتال جاسم متابعيها عددًا من الفيديوهات لمشاركتها بالموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "باب السين"، مع نخبة من الفنانين والفنانات، ويُعرض على عدد من المحطات الفضائية، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات.

وتجسد ريتال شخصية "سهاد"، فيما ستلعب والدتها الفنانة شيماء سليمان شخصية "سلمى".

وعلقت ريتال جاسم على الفيديوهات التي نشرتها وكتبت "شفتوني في شخصية "سهاد" في مسلسل "باب السين"، ينعرض كل يوم على شاشة تلفزيون الكويت وقناة دبي وتقدرون تشوفون الحلقات على ابلكيشن 51 و أوان".

أسرة ريتال جاسم

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ريتال جاسم من أسرة فنية فوالدتها هي الفنانة شيماء سليمان ووالدها هو الفنان والملحن جاسم محمد، وجدتها هي الفنانة مي البلوشي وخالتها هي الفنانة المعتزلة سعودة، وخالات والدتها هن الفنانة مرام البلوشي وهند البلوشي، كما أن لها شقيقة واحدة وهي لتين.

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مسلسل "باب السين"

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" هو مسلسل يأتي بإطار كوميدي اجتماعي يناقش قضايا مهمة، ويعالج القضايا بدراما شيقة، وتدور أحداثه حول عائلة تبدأ جميع أسماء أفرادها بحرف السين، وتحدث بينهم العديد من المواقف الطريفة في حياتهم اليومية، أثناء سعيهم لحل مشكلاتهم الخاصة والمشتركة، وتتوالى الأحداث. وهو من تأليف مريم نصير ومريم القلاف ومن إخراج نهلة الفهد، وهو من بطولة الفنان عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار، نجلاء العبدالله، وزينب كرم.

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