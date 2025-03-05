شاهدوا ماذا قالت جود السفياني عن برنامجها بنتي السنعة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 04:20 مساءً - تخوض الفنانة جود السفياني تجربة جديدة في عالمها الفني، فبعد تقديمها أدواراً مميزة في عالم الدراما، تخرج على جمهورها في الموسم الرمضاني الحالي 2025؛ ببرنامج مختص بالطهي ويحمل عنوان "بنتي السنعة"، الذي يُعرض على قناة sbc

وشاركت جود السفياني متابعيها عدداً من الصور لها وهي بالمطبخ، وعلّقت وكتبت: "شفتوا برنامجي (بنتي السنعة) ولا باقي، كل الناس مبسوطة عليه وبتتعلم وتشوف مواقف طبيعية موجودة بالبيت عندنا، تابعوه على قناة sbc الساعة 4:30 قبل الفطور، أو تقدرون تلاقونه بـ shahid أي وقت".

وبهذا تكون قد شاركت السفياني خلال الموسم الرمضاني ببرنامج "بنتي السنعة"، وأيضاً مسلسل بعنوان "ولد ليموت".

برنامج "بنتي السنعة"

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مسلسل "ولد ليموت"

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آخر عمل عرض لـ جود السفياني

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" هو برنامج حواري واجتماعي ترفيهي وتوثيقي عن فنون الطهي، يسلط الضوء على غنى التراث السعودي بالطعام الشعبي، والذي يجمع بين الأصالة والحداثة، مع شخصيات من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، ويعرض في رمضان على قناة SBC، وشاهد."ولد ليموت" هو مسلسل يعرض بالموسم الرمضاني 2025 الحالي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف الفنان نايف الراشد، ومن بطولة نايف الراشد، أسمهان توفيق، شعيفان محمد العتيبي، طلال باسم، مروة محمد، جود السفياني، روان الطويرقي، بالإضافة إلى آخرين.للمزيد من الأخبار جود السفياني لـ"الخليج 365": اكتسبت أصدقاء بعد انتهاء تصوير "خريف القلب"مسلسل "خريف القلب" يُعد أول عملٍ سعودي معرَّبٍ من قصة تركية، تقع أحداثه بـ 90 حلقة من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين، ومن ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة.

وكانت الفنانة جود السفياني قد كشفت عن شخصيتها التي ستلعبها في أحداث المسلسل، وقالت حينها لـ"الخليج 365": "أجسد شخصية أمل، وهي إحدى الفتاتين اللتين تقوم إحدى الممرضات بتبديلهما في المستشفى عند ولادتهما؛ حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة والعكس، وفي بداية الأحداث تكون والدتي هي الفنانة إلهام علي، ووالدي الفنان فيصل الدوخي، لكن بعد أعوام يُكتشف الأمر، وأعود إلى والدي الحقيقي؛ الفنان عبدالمحسن النمر والفنانة لبنى عبدالعزيز، وتتوالى الأحداث".

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