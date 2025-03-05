ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا أمرت فيه بحبس البلوغر سوزي الأردنية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالانضمام لـ "جماعة إرهـ ـابية" ونشر أخبار كاذبة.

وجاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تستهدف المحتوى المخالف للقوانين على الإنترنت.

وقامت الأجزة الأمنية بإلقاء القبض على سوزي وترحليها إلى جهات التحقيق لاستجوابها وذلك للتأكد من عدم الترويج لأفكار من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو التحريض على العنف.

وبحسب مصدر أمني، فإن سوزي دخلت في حالة من الانهيار والبكاء داخل قسم شرطة المطرية بعد توقيفها، خاصةً أن اعتقالها تزامن مع أول ليالي شهر رمضان المبارك.

كانت هذه تفاصيل خبر سوزي الأردنية تواجه الحبس بتهمة خطـ ـيرة وتنـ ـهار بعد توقيفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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