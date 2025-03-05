تامر حسني يوجه رسالة لأبطال مسلسل "أشغال شقة جدا"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة لأبطال مسلسل "أشغال شقة جدا" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر تامر عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي، البوستر الرسمي للمسلسل، وأرفقه بتعليق أشاد فيه بأداء أبطال المسلسل، إذ كتب تامر في تعليقه: "حبيبي هشام ماجد، والجميلة أسماء جلال، والاختراع مصطفى غريب، والقديرة القمر شيرين، ومدينة العسل، والكاتبة المتألقة شيرين دياب، والمخرج الكبير خالد دياب، وكل الأبطال والصناع، بجد ألف مبروووووووك أشغال شقة جداً، مسلسل فوق فوق الرائع".

يذكر أن مسلسل "أشغال شقة جدا" من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة عدد من الممثلين أبرزهم هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد على، مصطفي غريب، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالوهاب، وآخرين.

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