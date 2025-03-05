ملك قورة تتعرض لوعكة صحية وتظهر بصورة من المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصررية ملك قورة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها من المستشفى أثارت فيها قلق محبيها.



وظهرت ملك في الصورة وهي تجلس على سرير المستشفى، وإلى جانبها إحدى صديقاتها التي علقت على الصورة موجهة رسالة لملك قالت فيه: "ألف سلامة عليكي والحمدلله على سلامتك يا حبيبة قلبي".

وأثارت صورة ملك تفاعلا واسعا بين المتابعين الذي تساءلوا عن حالتها وطبيعة مرضها.

وعلى الصعيد الفني، عرض مؤخرا لملك فيلم "جوازة توكسيك"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب عدد من الممثلين، أبرزوهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، هيدي كرم، تامر هجرس، الفنانة الاستعراضية جوهرة، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.