هذا ما قالته إلسا زغيب عن غبريال يمين

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب عن علاقتها بالممثل اللبناني غبريال يمين، ضمن كواليس مسلسل "نفس"، الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وأشارت زغيب إلى أن يمين يظهر قاسياً في المشاهد التي تجمعهما ألا أنه عكس ذلك في الكواليس.

ونشرت زغيب صورة أرفقتها بتعليق :"قديش هو قاسي مع بنتو بس بالكواليس ولا أهضم، قديش أنا محظوظة إني عم إلعب دور بنتك غبريال يمين".

"نفس" ، من إخراج إيلي السمعان ومن إنتاج المنتج صادق الصباح، ومن بطولة عابد فهد، دانييلا رحمة ومعتصم النهار، وغيرهم.