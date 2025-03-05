شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل أمين ضيف الحلقة الـ5 من بودكاست "الشغلانة" مع آسر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

يحل الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، اليوم، ضيف الحلقة الخامسة من بودكاست "الشغلانة"، الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء على صفحات الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما وكل ما وراء الكاميرات.

ويتحدث إسماعيل أمين، في الحلقة، عن كواليس صناعة الاعمال الفنية والفرق بين التأليف والكتابة والسيناريو، بالإضافة إلى الفرق بين كتابة البرامج التليفزيونية والاعمال الدرامية والسينمائية، كما تحدث في الحلقة عن الفرق بين أنواع الكتابات والعمل ضمن ورشة كتابة والعمل منفرداً.

محمد إسماعيل أمين، هو كاتب وسيناريست مصري، بدأ مشواره في الكتابة عام 2004، بصناعة برنامج تليفزيونية خاص بالمزيكا الغربية، ومن ثم انتقل الى العمل في برنامج "عالم سمسم" الشهير، كما عمل على سيناريو وحوار مسلسل راجل وست ستات، وتامر وشوقية، ومسلسل لما تامر ساب شوقية، ومسلسل الباب في الباب الجزء الثالث، كما عمل ضمن فريق كتابة برنامج أبلة فاهيتا من الدوبليكس، وبرنامج بكار عام 2016، ومن ثم عاد للدراما مجدداً بمسلسل رحيم عام 2018 ومسلسل ظل الرئيس 2017، شهد الموسم الرمضاني الماضي طرح اخر اعماله الدرامية بمسلسل "بابا جه".

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت.