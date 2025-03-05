شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا.. كيف ستتغير مجرى الأحداث حال ثبوت نسب الطفل لمصطفى شعبان؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان تصاعدًا دراميًا مثيرًا مع اقتراب الكشف عن نتيجة تحليل DNA، الذي سيحدد نسب الطفل، الذي أدعت غزل" دينا فؤاد" نسبه لحكيم، فكيف ستتغير مجريات الأحداث إذا ثبت نسب الطفل لمصطفى شعبان؟

تدور التوقعات حول احتمالات قلب الموازين في حياة حكيم باشا، سواء على المستوى الشخصي أو في علاقاته مع الشخصيات الأخرى. حيث سيكون لهذا الكشف تأثير على حياته الشخصية والعملية وسيتسبب في تصعيد الصراعات وزيادة التعقيد في الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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مسلسل حكيم باشا