"مين حبيب أخوه".. أحمد مالك وطه دسوقى vs الزعيم ومحمود الجندى

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل ولاد الشمس، والذى يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، نال العمل إشادات واسعة على مستوى الجمهور والنقاد، وفى أول الحلقات ذكرت جملة حازت على إعجاب جمهور السوشيال ميديا بين أحمد مالك وطه دسوقى وهي "مين حبيب أخوه مفتاح.. ومين بيحمى أخوه ولعه"، وهذا المشهد وتحديدا جملة "مين حبيب أخوه" شبهها رواد السوشيال ميديا بفيلم اللعب مع الكبار الذي قدم منذ 34 عاما وفى المشهد يقول محمود الجندى للزعيم مين بيحب أخوه أنا ومين بيحمى أخوه أنت "، وهى نفس علاقة الصحاب في المسلسل والفيلم.

واحتل مسلسل ولاد الشمس المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watchit. ويعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء ويعاد الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً ويعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، ومينا أبو الدهب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

