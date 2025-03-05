شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5.. هل تتوفى ندا موسى في الحادث؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز على تعرض فارس (كريم فهمى) وزوجته (ندا موسى) لحادث مروع أثناء عودتهما من الجونة، وكان في طريق العودة معهما ليل (ياسمين عبد العزيز) وزوجها يوسف (خالد سليم)، ويترقب الجمهور الحلقة الخامسة التي تعرض مساء اليوم الأربعاء لمعرفة ما سينتج عنه هذا الحادث.

"وتقابل حبيب" الحلقة 5.. هل ينجو فارس من الحادث القاتل؟

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5 تعرض اليوم وتكشف ما سينتج عليه الحادث الذى تعرض له فارس ونهى، فهل تتوفى نهى اجراء هذا الحادث وينجو فارس؟ ويكون هذا الحادث نقطة تحول في حياته خلال الحلقات المقبلة المتوقع ان تشهد العديد من التطورات والأحداث المثيرة والمشوقة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الرابعة شهدت ظهور رقية العسكرى في الجونة بالفيلا المجاورة للمتواجد فيها يوسف وليل، وفار، وزوجته نهى، ليضطر يوسف إلى الذهاب لها في الفيلا المجاورة وتلاحظ ليل غياب زوجها وتخرج تبحث عنه خارج الفيلا، وتحدث مشادة كلامية بين يوسف ورقية العسكرى التي تعنفه على كذبه بأنه جاء مع ليل بصحبة الأولاد وتصر على موقفها بإشهار زواجهما.

أحداث مشوقة في "وتقابل حبيب".. ليل تشك في يوسف بعد سماع صوت امرأة غامضة

وأثناء حديث يوسف ورقية تنادي ليل على يوسف بصوت عالي، وأثناء تواجد ليل بجوار الفيلا الموجود فيها يوسف ورقية تسمع صوت سيدة تقول بصوت عالى "طلقني يا يوسف" ليخرج يوسف من الفيلا ويخبر ليل أنه سمع دكتورعبد العظيم يتشاجر مع زوجته ودخل لتهدئة الأمور بينهما ولكنها لم تصدق كلامه والشك تملك منها تماما.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.