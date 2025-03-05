موسم رابع من "شراب التوت" ؟

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "شراب التوت" سيتجدد الى موسم رابع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي يحققه الموسم الثالث.

الجدير ذكره أن "شراب التوت"، يحقق نسب مشاهدة عالية في تركيا، كما أنه يعرض مدبلجاً أيضاً، إلا أن الممثل التركي كان تاشانر عبّر عن ندمه بسبب مشاركته فيه، قائلاً: "قصة الشخصية لم تتقدم كما أردت. في البداية كل شيء كان يسير بشكل جيد، لكن بعدها أصبح الوضع مأساوياً. الآن سأقرأ سيناريوهات جديدة، ومن المقرر أن أختار المشروع القادم بـ حذر".



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