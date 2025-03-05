بسمة بوسيل ترقص وتغني برفقة شام الذهبي بمقطع فيديو عفوي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو جديد لها.

وظهرت بسمة في الفيديو وهي ترقص وتغني برفقة صديقتها شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة بأجواء من المرح والسعادة.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أعبروا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بأناقة وجمال بسمة وشام في الفيديو، كما عبروا عن محبتهم الكبيرة لهما.

يذكر أن بسمة كانت قد شاركت بتوزيع الإفطار على المحتاجين بمناسبة حلول شهر رمضان. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه بسمة برفقة تاليا وأماليا وآدم، أولادها من طليقها الفنان المصري تامر حسني، وهم يوزعون علب من الطعام على المحاتجين والصائمين في هذا الشهر.

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