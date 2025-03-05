جنيفر هدسون تتعرض لضربة قوية على وجهها

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ميرنا وليد - بيروت - أصيبت النجمة العالمية جنيفر هدسون في وجهها بينما كانت تجلس في الملعب خلال مباراة لنيكس يوم الثلاثاء في ماديسون سكوير غاردن - وتم التقاط اللحظة الصادمة بالكاميرا.
كانت المطربة البالغة من العمر 43 عامًا تجلس بجوار شريكها ومغني الراب كومون عندما طارت "كرة السلة" فجأة في اتجاهها في مباراة نيكس ضد غولدن ستايت ووريورز.
وقع الحادث عندما وصل لاعب نيكس مايلز ماكبرايد إلى الكرة بالقرب من الخط الجانبي والتي تم إطلاقها بسرعة في اتجاهه ولكن لم يتمكن من الإمساك بها - مما أدى إلى اصطدام كرة السلة مباشرة في هدسون.
وبدا أن جينيفر اهتزت عندما أزالت نظارتها من وجهها الذي يبدو أنه كان مثنيًا، ووضع كومون ذراعه حول المؤدي في لفتة مريحة بينما صرخ أحد المعلقين: "احموا جنيفر هدسون!"
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