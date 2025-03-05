فجر السعيد تعتذر رسمياً من رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي

ميرنا وليد - بيروت - بعد خروجها من السجن، صدر عن الاعلامية الكويتية فجر السعيد بيان اعتذار منها لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري وجاء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم

حرصا مني على العلاقات الطيبه الكويتيه العراقيه بين البلدين بشخصي وبصفتي اعلاميه اعتذر لسيد المحترم حميد رشيد فليح الشطري اعتذر له لشخصه الكريم وكافة افراد اسرته الكرام وبصفته ومنصبه ك رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مما قد بدر مني بالخطاء وخير الخطابين التوابون ونلتمس منكم الصفح و التسامح و التصالح في الدنيا ويوم الدين واختم اعتذاري بقول الله عز وجل فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله صدق الله العظيم

وهذا اعتذار مني وكل عام وانتم بخير

فجر عثمان السعيد"

وكانت فجر قد سجنت بعد ان تم رفع " شكوى قدمتها وزارة الداخلية ضدها وتم اتهامها بالإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964 الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع" كما أُحيلت إلى المحاكمة في قضية منفصلة بتهمة الإساءة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

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