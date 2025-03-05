الإشاعات والتكهّنات تتصاعد، الكاميرا ترصد لحظات عاطفيّة بين بن أفليك وجنيفر غارنر

تعجّ ساحة الإشاعات بالتّكهّنات حول المصالحة المحتملة بين بن أفليك وزوجته السّابقة جنيفر غارنر. وقد شوهد الزّوجان السّابقان اللذان لديهما ثلاثة أولاد وهما معًا في مناسبات متعددة، ممّا أثار إشاعات حول احتمال إحياء علاقتهما الرّومنسيّة.

شوهد مؤخّرًا بن أفليك وجنيفر غارنر وهما يتبادلان أطراف الحديث أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما صموئيل الثّالث عشر وتُظهر الصّور ومقاطع الفيديو من الحدث الثّنائيّ وهما يتشاركان لحظات عاطفية حتّى أنّ بن وضع ذراعه حول جنيفر.

وقد أدّى هذا إلى تكهّنات بأنّ الإثنين قد يفكّران في إعطاء علاقتهما فرصة أخرى. كشف مطّلعون أنّ بن أفليك كان لديه دائمًا علاقة عميقة مع جنيفر غارنر ويعتبرها حبّ حياته.

على الرّغم من طلاقهما في عام ٢٠١٥، فقد حافظا على صداقة وثيقة وعلاقة مشتركة في تربية الأبناء. تشير بعض المصادر إلى أنّ انفصال بن الأخير عن جنيفر لوبيز جعله يدرك مدى تقديره لعلاقته مع غارنر.

وقال المصدر المقرّب من الموقف إنّ بن أفليك “سيحبّ الحصول على فرصة أخرى” مع جنيفر غارنر مدّعيًا أنّ الممثّل “سيكون منفتحًا بالتّأكيد على إعطاء الأمور فرصة أخرى مع جنيفر غارنر إذا كان التّوقيت مناسبًا”، لكن “في الوقت نفسه يعرف بن أنّ هذا ليس واقعيًّا في هذا الوقت من حياتهما”.

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في حين أنّ جنيفر غارنر في علاقة حاليًّا مع جون ميلر، يبدو أنّ بن أفليك منفتح على إمكانية إعادة إحياء علاقتهما الرّومنسيّة إذا كان الوقت مناسبًا. في الوقت الحالي لا يمكن المعجبين سوى الانتظار ورؤية ما إذا كانت قصّة الحبّ الهوليووديّة هذه ستتضمّن فصلًا ثانيًا.