ديمي مور تعرّضت لواحدة من أصعب الضّربات في مسيرتها المهنيّة وسط معاناة بروس ويليس

وصلت ديمي مور ليلة الأحد إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار عازمة على أخذ التّمثال الذّهبيّ إلى وطنها، ولكن عندما أعلنت إيما ستون الفائزة بجائزة أفضل ممثّلة عن دور مايكي ماديسون، كانت الضّربة مؤلمة للغاية.

لا تستطيع “مور” إلّا أن تشعر بالحزن الشّديد بعد خسارتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار السّابع والتّسعين بعد فوزها في الفئة نفسها في حفل جوائز غولدن غلوب عن دورها في فيلم The Substance، و”كانت تأمل حقًّا في الحصول على هذا الفوز”، وفقًا لمصدر لموقع Page Six.

وأضاف المصدر أنّ “ديمي تشعر بحزن شديد إزاء هذه الخسارة لأنّها شعرت أنّ هذه كانت فرصتها الأخيرة للفوز بجائزة الأوسكار”.

الممثّلة البالغة من العمر اثنين وستّين عامًا “سعيدة للغاية بمايكي وجميع النّساء الأخريات اللواتي تمّ ترشيحهنّ لهذه الجائزة، ولكن بالطّبع كان من المخيّب للآمال للغاية عدم سماع اسمها مذكورًا”.

وأضاف المصدر أنّ “العديد من الأشخاص اقترب من ديمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم في مجلة فانيتي فير لإظهار حبّها ودعمها لعملها”.

في فيلم الرّعب إذ تلعب مور دور إليزابيث سباركل وهي شخصيّة مشهورة تتلاشى شهرتها وتكتشف عقارًا من السّوق السّوداء يخلق موقّتًا نسخة أصغر وأفضل من نفسها.

تمّ ترشيح مور وماديسون لواحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في تلك الليلة إلى جانب فرناندا توريس عن فيلم “أنا مازلت هنا”، وكارلا صوفيا جاسكون عن فيلم “إميليا بيريز”، وسينثيا إيريفو عن فيلم “الشّرّيرة”.

وبدت مور التي اشتهرت بدورها في فيلم “Ghost”، منزعجة بشكل واضح وضغطت على فكّها عندما سمعت اسم الممثّلة البالغة من العمر خمسة وعشرين عامًا بدلاً من اسمها، وفقًا لمقطع فيديو تمّت مشاركته على “إكس”.

بعد وصولها إلى المسرح مذهولة، تحدّثت ماديسون إلى الجمهور وهي تحمل جائزة الأوسكار وقالت: “هذا أمر سرّياليّ للغاية. لقد نشأت في لوس أنجلوس، لكن هوليوود كانت دائمًا تبدو بعيدة جدًّا، لذا فإن وجودي هنا والوقوف في هذه الغرفة اليوم أمر لا يصدّق حقًّا”. وتابعت “أريد أيضًا أن أعترف بالعمل المدروس والذّكيّ والجميل والمثير للإعجاب الذي قدّمنه زميلاتي المرشحات، يشرّفني أن يتِمّ تكريمي إلى جانبكم جميعًا. هذا حلم تحقّق”.

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هذه الخسارة جاءت وسط انتكاسة الممثّل الشّهير بروس ويليس ، إذ تشير التّقارير إلى أنّ الخرف الجبهي الصّدغي أدّى إلى تفاقم حالته الصّحّيّة في الأشهر الأخيرة، بحيث أنّه فقد القدرة على الكلام بشكل كامل.