شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس يواصلون تصوير العمل لمدة أسبوع إضافى بالتزامن مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل ولاد الشمس تصوير العمل، بالتزامن مع عرضه على شاشات التلفزيون، وسط إشادات الجميع بالعمل وردود الفعل الإيجابية عليه، وفي أقل من 10أيام سوف ينتهون من تصوير المسلسل.

واحتل مسلسل ولاد الشمس المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watchit. ويعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، ومينا أبو الدهب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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