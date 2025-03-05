شكرا لقرائتكم خبر عن خالد دياب: أختى شيرين صاحبة فكرة أشغال شقة وأفكارها العمود اللي اتشال عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج خالد دياب عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على مسلسله أشغال شقة جدا، الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، مشيرا إلى أنه يهدي هذا النجاح إلى أسرة العمل وعائلته.

وكتب خالد دياب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله علي نجاح أشغال شقة جدا وأحب أهدي هذا النجاح لكل أسرة العمل اللي ليهم بوست خاص وأحب أهدي النجاح لعيلتي وأولهم والدي ووالدتي ربنا يديهم الصحة".

وأضاف: "وأختي المؤلفة الخطيرة شيرين دياب صاحبة فكرة العمل من الأساس واللي كتابتها الذكية جدا وأفكارها الحلوة جدا في كل حلقة هم العمود اللي اتشال عليه".

كما تابع: "أحب أشكر زوجتي علي وقوفها جنبي طول رحلة كتابة العمل وإخراجه وتشجيعي لإخراج افضل ما عندي، وأحب اشكر أخويا محمد صاحب الفضل في دخولي المجال الفني واللي اتعلمت منه كتير، لك كل الشكر ".



خالد دياب

وكانت النجمة نيللى كريم أشادت مؤخرا بمسلسل أشغال شقة جدا، وعلقت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "هشام ماجد أنت خطير.. مصطفي غريب وأسماء وكل صناع العمل، من زمان ما ضحكتش من قلبي كده.. كل مشهد قصة، خالد دياب مبروك يا حبيبي إخراج وقصة وخفة دم".

أشغال شقة جداً ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويأتي من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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