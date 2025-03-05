شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفات عربية كلاسيكية للسيمفونى بقيادة شرارة على المسرح الكبير بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية وزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفنى وقائده الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى يأتى ضمن سلسلة إتجاهات عربية ويقوده المايسترو محمد شرارة وذلك في التاسعة والنصف مساء السبت 8 مارس على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكى منها كولاج المفقود والموجود لـ عبد الله حمدى ، رقصة تحطيب لـ محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، لحظة شرقية لـ محمد شرارة ، سينفونيتا لـ طارق على حسن ، مقطوعتان موسيقيتان للأوركسترا لـ قتيبة النعيمى .

جدير بالذكر أن تقديم أعمال المؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى تهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى وتعبر عن الإبداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية .