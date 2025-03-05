شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة6.. هل تسلم مريم الجندى الشرطة مستندات تدين حميدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسلسل ولاد الشمس تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عرض أول 5 حلقات منه عبر قنوات ON و ON دراما و CBC و CBC دراما، ومنصة Watch it، حيث يحمل طابع تشويقي في كل حلقة يتم عرضها تجعل المشاهد في انتظار الحلقة المقبلة، وشهدت الحلقة 5 أمس، انفعال "مفتاح" طه دسوقي على "ماجد" محمود حميدة بسبب استغلال أطفال دار الأيتام مرة أخرى في المخدرات، وقام بإحراق منديله وهدده بإنها ستكون المرة الأخيرة.

كما شهدت الحلقة قيام "قطايف" معتز هشام بسرقة الأوراق التى تدين "ماجد" ، من أجل أن يعطيها للصحفية "تهانى" مريم الجندي، فهل تقوم "تهانى" في الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس بتسليم هذه الأوراق للشرطة خاصة إنها قامت بالإبلاغ في المرة السابقة ولكن "ماجد" استطاع أن يخفي كل شيء بالمخزن حتى لا تعثر عليه الشرطة.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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