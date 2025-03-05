برنامج رامز إيلون مصر يتصدر قائمة المشاهدة في مصر.. إليكِ التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 01:28 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقًا لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.

رامز جلال يتفوق على "العتاولة"

تفوقللفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه، إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%، لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%، أما المركز الثالث جاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%، تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد، إذ دخل القائمة بنسبة 41%.

"مدفع رمضان" في المركز الثامن

أبرز ضيوف "رامز إيلون مصر"

وبالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، ومصطفى غريب، احتل العمل المركز الخامس، في قائمة الأعلى مُشاهدة، مُحققًا 36%، لاحقه مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، وذلك بنسبة 34%، يليه مسلسل "80 باكو" والذي يُعد أول بطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية للفنانة هدى المفتى، بنسبة 32%، لاحقه برنامج "مدفع رمضان" الذي يُعد أولى تجارب الفنان محمد رمضان، في عالم تقديم البرامج، إذ جاء في المركز الثامن بنسبة 30%.يُذكر أنّ رامز جلال يواصل مُغامراته السنوية من خلال مقالبه حاصداً المزيد من النجاحات، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز إيلون مصر"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويستضيف في كل حلقة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، لتبدأ مرحلة غير مألوفة من اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف بصورة تُزيد من فزعه وخوفه!.

ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، إلهام شاهين، أحمد فهمي، فيفي عبده، أحمد العوضي، مُصطفي أبو سريع، محمد عبد الرحمن مُصطفي غريب، حسام حبيب، حسام حسن، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، ناصر منسي، طاهر محمد طاهر،، والعديد من النجوم الآخرين.

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