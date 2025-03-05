ميرنا وليد - بيروت - عابد فهد إسم غني عن التعريف، فهو ممثل قدير يجمع بين الموهبة والإحتراف والكاريزما، ينتظره الجمهور في كل عمل يعطيه ثقله بمشاركته به، ويملأ قلوب المشاهدين بكل شعور يصدر عنه، كما يملأ عقولهم بأعمال دسمة وراقية وقيّمة.
سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، كان لها لقاء مع فهد، تحدث فيه عن مسلسل "نقطة انتهى" من ناحية نقاط التشابه بينه وبين مسلسل "النار بالنار" والأخطاء التي حدثت، كما تحدث عن علاقة زملائه به، وأيضاً عن عائلته، وكشف فهد عن شخص موجود في حياته مقرب جداً منه.
كما تطرق فهد للحديث عن مسلسل "هدوء نسبي"، وعن مصير الدراما السورية في ظل العهد الجديد لسوريا.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر عابد فهد يكشف عن أخطاء " نقطة انتهى " وهذا ما قاله عن مصير الدراما السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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