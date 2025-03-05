ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة المصرية مي عمر على تصريح الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الذي قالت فيه عبر موقع "الفن" : "أريد مشاهدة مسلسل إش إش، أحب مي عمر".

فردّت مي من خلال نشر مقطع من المقابلة عبر خاصية الستوري عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "حبيبتي يا ماغي، انا اللي بحبك ومتأكدة انك هتكسري الدنيا كالعادة".

الجدير ذكره ان مسلسل "إش إش" يضم ايضا الى جانب مي عمر كل من الممثلين ماجد المصري وهالة صدقي وأحمد زاهر ومحمد الشرنوبي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.



كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر ترد على تصريح ماغي بو غصن بعد مقابلتها عبر "الفن" -بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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