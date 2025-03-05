استفتاء الفن : أي مسلسل من هذه الاعمال تتابعون بين إش إش و اخواتي وجريمة منتصف الليل؟

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع الخليج 365 استفتاء اسبوعي على القراء لمعرفة رأيهم بالمواضيع الفنية .

إستفتاء الفن لهذا الاسبوع : أي مسلسل من هذه الاعمال تتابعون؟ مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إنتصار، إدوارد.. او مسلسل اخواتي بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي او مسلسل جريمة منتصف الليل بطولة رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، صلاح عبدالله..

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