بعد 15 عاماً من الغياب القسري.. نبال الجزائري في هذا العمل

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية نبال الجزائري عن عودتها إلى الدراما الرمضانية بعد 15 عاماً من الغياب القسري من خلال المشاركة في مسلسل "ما اختلفنا".
وكتبت نبال الجزائري: "في رمضان 25 لدي مشاركة بسيطة في مسلسل ما اختلفنا أتمنى أن ينال رضاكم وأن يكون بداية لعودة إلى الدراما السورية بعد إقصاء 15 عاماً.. كل عام وأنتم بخير".
وفي الموسم الثاني، يواصل المسلسل تقديم العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، من زوايا مختلفة، ومن خلال حلقات منفصلة، وفي إطار كوميدي ساخر.
العمل من بطولة الممثلين سامية الجزائري، باسم ياخور، نور علي، محمد خير الجراح، فادي صبيح، جمال العلي، نادين تحسين بيك، ديمة الجندي، أيمن عبد السلام وغيرهم، كتابة محمود حماة وإخراج وائل أبو شعر.
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