هجوم لاذع على ميغان بسبب برنامجها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه الممثلة ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري هجوماً جديداً من الصحافة البريطانية بعد عرض الحلقة الأولى من برنامجها الجديد “مع الحب، ميغان” الذي يعرض على منصة نتفليكس.

ووصفت الكاتبة اماندا بلاتيل في صحيفة “دايلي ميل” البريطانية البرنامج الذي عرض مساء الثلاثاء بأنه “مروع” و”سيء” لناحية التمثيل وحماس ميغان المبالغ فيه، إضافة الى مشاكل فاضحة في التصوير والمونتاج.

وكذلك الأمر بالنسبة للكاتب ستيوارت هيريتيج من صحيفة “غارديان” البريطانية الذي أكد ان البرنامج “غير مجدٍ وممل وعبارة عن ملئ ممل لوقت فارغ”، منتقداً الزوجين بسبب الشكوى المستمرة واصرارهما على إثارة الجدل بتعليقات واتهامات غريبة.

أما أنيتا سينغ من “التلغراف” فانتقدت ميغان لافتقارها مهارات الطهو رغم مشاركتها في تأليف كتاب طبخ عام 2018، معتبرة أن البرنامج كان “ممارسة للأنانية، ويركز على الوجبات الفخمة والضيوف المشاهير والترويج للأعمال وفيه رتابة وملل”.

وانتقد رواد السوشيال البرنامج أيضاً، واعتبروا أن ميغان “مملة” وتحاول الترويج مجدداً لخط إنتاج المربى والمنتجات الخاصة بها من شركتها As Ever، على اعتبار أنهار لم تحقق نجاحاً كبيراً.