أحمد فهمي يروي قصة مؤثرة عن والدته ويُبكي المذيعة على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ نجم فريق “واما” الفنان أحمد فهمي، ضيفاً على الحلقة الثالثة من بودكاست “على طاولة منى”، الذي تقدّمه الشيف والإعلامية السعودية منى موصلي، حيث تحدث عن طفولته وتأثير والدته، وكشف العديد من أمور حياته الخاصة.

وروى فهمي قصة مؤثرة عن والدته وتضحياتها، وقال إنه بدأ بالعمل في سنّ التاسعة من أجل مساعدة عائلته؛ التي كانت تعاني ضائقة مادية.

وتابع أنه عندما أصبح بعمر الـ23 عاماً وقرر الزواج، فاجأته والدته حين قدّمت له مبلغاً كبيراً من المال، وأخبرته بأن النقود التي كان يعطيها إياها من عمله في الطفولة، كانت تجمعها وتحتفظ بها لحين زواجه.

وتأثرت مقدّمة البرنامج بهذه القصة، فذرفت الدموع ليتدخّل فهمي ويتحدث عن تضحية الأم وأهميتها في حياة الإنسان.

كما أكد فهمي أنه لم يُغضب والدته يوماً، واستذكر جملة قالتها له وهو في سنّ الـ15: “أنت بالنسبة لي كالشجرة اللي لما أكبر محتاجة تضلل عليّ”، لا سيما أن فهمي هو الابن الوحيد بين خمس فتيات.

يُذكر أن أحمد فهمي يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “في لحظة”، الذي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية ما بين الخيانة والخلافات الزوجية… ويشاركه في بطولة المسلسل كلٌ من: ميرنا نور الدين، ونجلاء بدر، وإدوارد، وصفاء الطوخي، وبتول الحداد، ونور محمود، وأحمد ماجد، وعماد رشاد، ويوسف عثمان، وجالا هشام، وآيسل رمزي، وسارة الشامي، ويوسف وهبي…، وهو قصة وسيناريو وحوار هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.