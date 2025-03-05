روجينا تكشف عن وعكة صحية مفاجئة لأشرف زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة روجينا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” عن تعرّض زوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لوعكة صحية مفاجئة، ما استدعى نقله الى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت روجينا صورة لزوجها وهو راقد على سرير المرض في المستشفى، حيث ظهرت يده موصولة بالأمصال الطبية، وعلّقت على الصورة بكلمات طمأنت بها الجمهور إذ قالت: “الحمد والشكر لله… سلامتك يا أشرف”، من دون أن تكشف عن تفاصيل حالته الصحية.

يُذكر أن روجينا تخوض سباق دراما رمضان الحالي بمسلسل “حسبة عمري”، الذي تعود من خلاله لتقديم الأعمال الاجتماعية التي تناقش قضايا المرأة.

وكانت روجينا قد كشفت عن تفاصيل دورها في العمل، مؤكدةً أن المسلسل يتناول قضايا مجتمعية مهمة، أبرزها حق الكد والسعاية، الذي يعترف بحق المرأة في المشاركة المادية خلال الحياة الزوجية، مؤكدةً أن العمل يطرح هذه القضية بطريقة مبسّطة لتصل الى الجمهور بسهولة وبدون تعقيد.

وتجسّد روجينا خلال أحداث المسلسل شخصية “هند”، وهي امرأة تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والقانونية بعد الطلاق، وهو مكوّن من 15 حلقة، وينتمي الى الأعمال الاجتماعية التي تجمع بين الدراما والكوميديا.