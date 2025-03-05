شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة5.. مفتاح ينفعل على بابا ماجد وقطايف يسرق أوراق من خزينته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 5، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ذهاب "مفتاح" طه دسوقي إلى دار الايتام، ووجد الأطفال في المخزن أُثناء تجهيزاتهم للمخدرات بعدما طلب منهم "ماجد" محمود حميدة، وانفعل عليهم وطلب منهم المغادرة.

وذهب "مفتاح" لمكتب "ماجد" وأنفعل عليه بأن هناك اتفاق بعدم نزول الأطفال مقابل تأمين المال بشكل شهري، وقام بأخد المنديل من جيبه وقام بإشعال النار فيه، وبعد مغادرته طلب "ماجد" من "عبيد" أن يحضر له منديل آخر للذهاب للاحتفال بيوم اليتيم.

فيما ذهب "قطايف" معتز هشام إلى مكتب "ماجد" وقام بسرقة الأوراق التى تدينه، ليلبي طلب "تهاني" مريم الجندي بعدما طلبت منه سرقة الملف مرة أخرى، وحاول "عبيد" ايقافه لكنه فشل فى ذلك.

وأثناء تجهيز "ماجد" محمود حميدة للاحتفال بيوم اليتيم في أحد الاماكن الفاخرة بحضور بعض الأشخاص الهامة، واتصل "مفتاح" بـ "ماجد" وأخبره أنه أحضر الأطفال الذين قام بتخريب مكان الاحتفال عليه.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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