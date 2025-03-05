شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلنت الفنانة ديانا كرزون عبر حسابها على "إنستجرام".

حيث نشرت صورة للراحل معلقة عليها: "إنا لله وان اليه راجعون، ‏انتقل إلى رحمة الله الفنان الأردني، ‏إبراهيم أبو الخير، بعد صراع طويل مع المرض، ‏عزائي لعائلته الكريمه والوسط الفني الاردني، الله يرحمك".

كما حرصت نقابة الفنانين الأردنيين على نعي أبو الخير، وقالت: "إيماناً بقضاء الله وقدره وبمزيد من مشاعر الحزن والمواساة ، ينعى نقيب الفنانين المخرج مـحـمـد يوسف العبادي ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الزميل المبدع الكبير إبراهيم أبو الخير.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل إبراهيم أبو الخير، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد مقبرة سحاب - عمان.